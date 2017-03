Ärzteschaft

Chirurgen machen sich für ärztliche Freiberuflichkeit stark

Dienstag, 14. März 2017

Nürnberg – Chirurgen haben ein klares Bekenntnis der Politik zur ärztlichen Freiberuf­lichkeit gefordert. Im Rahmen des 19. Bundeskongresses Chirurgie kritisierten die ausrichtenden Berufsverbände, dass der für eine freiberufliche Tätigkeit erforderliche Handlungsspielraum immer weiter beschnitten werde.

„In Deutschland ist der Wert der ärztlichen Freiberuflichkeit nicht jedem Politiker be­wusst“, sagte Dirk Heinrich vom Spitzenverband Fachärzte Deutschlands. „Viele ver­wechseln Freiberuflichkeit mit selbstständiger Tätigkeit“, so Heinrich. Anders als Gewer­be­treibende erfüllten Freiberufler aber einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, ob nun als Angestellte oder selbstständig tätige Ärzte. Insbesondere der Gemeinsame Bundes­ausschuss sei mittlerweile ein Apparat, dessen Machtbefugnisse dringend hinter­fragt werden müssten.

