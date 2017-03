Nachwuchspreis

Der mit 60.000 Euro dotierte Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Nachwuchspreis ging an Volker Busskamp (36), Forschungsgruppenleiter am DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien der TU Dresden (CRTD). Er arbeitet an künstlichen Nerven­zell-Schaltkreisen, um Formen starken Sehverlusts oder angeborener Blindheit wie Retinitis pigmentosa zu therapieren. „Busskamps Ideenreichtum und sein brilliantes technisches Können sind die Basis für die Erfolge, die in Tierversuchen schon erzielt werden konnten“, so der Stiftungsrat in seiner Begründung.