Ärzteschaft

Es gibt zu wenige internistische Intensivmediziner

Donnerstag, 16. März 2017

Wiesbaden – Fachgesellschaften und der Berufsverband der Internisten sind besorgt über einen Mangel an intensiv- und notfallmedizinisch qualifizierten Internisten in Deutsch­land. Aufgrund des Mangels übernähmen Ärzte anderer Fachgebiete bereits teilweise die Verantwortung für die Versorgung von Patienten auf Intensivstationen.

Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) fordert jetzt gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), dem Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) und weiteren Fachgesellschaften eine Stärkung der Internistischen Intensivmedizin und Notfallmedizin.

Anzeige

„Idealerweise wird die Leitung einer konservativen Intensivstation durch einen Inter­nisten besetzt, der über die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin verfügt. Aufgrund des Mangels an entsprechend qualifizierten Internisten lässt sich dies aber derzeit nur bedingt umsetzen“, sagte Ulrich Fölsch, Generalsekretär der DGIM aus Kiel. Einzelne Krankenhausverwaltungen hätten internistischen Abteilungen daher die Verant­wortung für ihre Intensivstation entzogen und diese den Anästhesiologen übertragen.

„Diese Entwicklung halten wir für nicht hinnehmbar, daher bemühen sich DGIM und DGIIN nun gemeinsam darum, strukturelle Defizite zu beheben und damit die Versor­gungsqualität auf den Intensivstationen auch weiterhin zu sichern“, sagte Reimer Riessen, leitender Oberarzt der internistischen Intensivstation am Universitätsklinikum Tübingen und Präsident der DGIIN. Aber auch in zentralen Notaufnahmen müssten Internisten in die Versorgung der Patienten stark eingebunden sein und sich für Lei­tungs­positionen qualifizieren, forderte er.

Die Fachgesellschaften haben daher zusammen mit dem BDI ihre Mitglieder aufge­ordert, auf ihren Intensivstationen und Notaufnahmen die Strukturen und personellen Qualifikationen zu evaluieren und gegebenenfalls zu optimieren. Die novellierte Weiter­bildung zum Facharzt für Innere Medizin soll außerdem künftig längere Rotationszeiten auf einer Intensivstation oder Notaufnahme ermöglichen, so die Gesellschaften.