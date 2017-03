Vermischtes

Neue Spitze und Mitglieder der Ständigen Impfkommission

Freitag, 17. März 2017

Berlin – Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut hat eine neue Spitze und fünf neue Mitglieder. Zum Vorsitzenden bis 2020 wurde der Ulmer Virologe Thomas Mertens gewählt, wie das Robert-Koch-Institut am Freitag auf Nachfrage er­klärte. Sein Vorgänger, der Kölner Virologe und ehemalige Leiter des dortigen Gesund­heitsamtes, Jan Leidel, schied altersbedingt aus.

Neue Mitglieder der Kommission sind der Hamburger Tropenmediziner Gerd-Dieter Burchard, der Freiburger Onkologe Jörg Meerpohl, die Münchner Gynäkologin Mari­anne Röbl-Mathieu, der Erlanger Virologe Klaus Überla sowie die Berliner Allgemein­medizinerin Gudrun Widders.

Die derzeit 18 Mitglieder der Kommission werden für drei Jahre vom Bundesgesund­heits­ministerium in ehrenamtlicher Tätigkeit berufen. Die Kommission gibt in regel­mäßigen Abständen Impfempfehlungen heraus und beobachtet das Infektions­geschehen sowie die Impfsituation in Deutschland, etwa mit Blick auf eine steigende Zahl an Masernerkrankungen oder Schutzimpfungen für Migranten und Flüchtlinge.