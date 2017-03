Ausland

Siebter Todesfall nach Transplantation durch bekannten italienischen Arzt

Montag, 20. März 2017

Stockholm – Zum siebten Mal ist ein Patient des italienischen Chirurgen Paolo Macchia­rini gestorben, der in den vergangenen Jahren mit spektakulären Transplantationen Aufmerksamkeit erregte. Die 26-jährige Yesim Cetir starb am Montag nach langjährigen Komplikationen in einem Krankenhaus in der US-Metropole Philadelphia, wie ihr Vater Hayrullah Cetir auf Facebook mitteilte. Sie hatte sich in den Jahren 2012 und 2013 von Macchiarini künstliche Luftröhren einsetzen lassen und litt seitdem unter Komplika­tionen.

Macchiarini hatte zwischen 2011 und 2014 bei acht Patienten künstliche Luftröhren eingesetzt, die Eingriffe nach der von ihm entwickelten Methode galten als medizinische Sensation. Drei der Operationen fanden am renommierten Karolinska-Institut in Stock­holm statt, das die Medizin-Nobelpreise auswählt. Nur einer der Patienten überlebte – seine künstliche Luftröhre wurde bei einer Operation 2014 in Russland wieder entfernt.

Cetirs Luftröhre war bei einer Operation in der Türkei beschädigt worden, bevor die Patientin sich der Operation in Stockholm unterzog. Später erhielt sie in den USA ein Spenderorgan, konnte sich jedoch nie wieder erholen.

Weltweit erste Transplantation einer synthetischen Trachea Stockholm – An einer Klinik der schwedischen Hauptstadt ist die weltweit erste Transplantation einer synthetischen Luftröhre geglückt. Die Trachea war nach CT-Aufnahmen auf die anatomischen Verhältnisse des Patienten maßgeschneidert. Sie wurde mit Stammzellen des Patienten besiedelt. Die Transplantation war eine internationale Kooperation. Der Chirurg, Paolo Macchiarini, stammt aus Italien.

Macchiarini drückte in einer vom schwedischen Sender SVT veröffentlichten Erklärung sein Bedauern über Cetirs Tod aus und übermittelte den Angehörigen sein Mitgefühl. „Es wäre natürlich unangemessen, ihren frühen medizinischen Zustand und ihre Behandlung zu diskutieren“, fügte er hinzu.