Medizin

LDL-Cholesterin­werte langfristig senken mit nur einer siRNA-Injektion

Dienstag, 21. März 2017

Berlin/London – Bereits die einmalige Therapie mit einer Ribonukleinsäure schützt Patienten mit einem hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor erhöhten LDL-Cholesterinwerten. Mit einer small-interfering RNA (siRNA) ist es Forschern gelungen, das Protein PCSK9 auszuschalten und somit die LDL-Cholesterinwerte zu senken. Die Ergebnisse der klinischen Studie wurden im New England Journal of Medicine publiziert (2017; doi: 10.1056/NEJMoa1615758).

Zu viel Cholesterin im Blut steigert das Risiko für Gefäßverkalkung. Besonders gefährdet sind Hochrisiko-Patienten, die aufgrund einer erblichen Erkrankung unter sehr hohen LDL-Cholesterinwerten leiden. Bei diesen Patienten hindert das Protein PCSK9 (Pro­prote­in-konvertase Subtilisin/Kexin Typ 9) die Leber daran, das LDL-Cholesterin aus dem Blut zu entfernen.

Anzeige

Die Forscher um die beiden Erstautoren Ulf Landmesser, Direktor der Klinik für Kardio­logie an der Charité am Campus Benjamin Franklin und Kausik Ray vom Imperial College London, nutzten in ihrer Studie siRNAs, um das schädliche PCSK9 auszu­schalten. Gelangt nämlich doppelsträngige siRNA in die Zelle, wird diese von einem bestimmten Komplex (RISC Komplex) gebunden. Dieser verhindert dann je nach Basenabfolge der siRNA zielgerichtet die Translation der komplementären messenger RNA zum Protein, in diesem Fall PCK9.

Insgesamt erhileten 501 Hochrisiko-Patienten mit erhöhten LDL-Cholesterinwerten subkutan entweder verschiedene Dosierungen des siRNA-haltigen Wirkstoffes Inclisiran oder ein Placebo. Es zeigte sich, dass Inclisiran die Menge des Proteins PCK9 erfolg­reich senke. Auch die LDL-Cholesterinwerte sanken daraufhin signifikant um bis zu 41,9 Prozent nach einer einzelnen und um bis zu 52,6 Prozent nach einer zweifachen Dosis.