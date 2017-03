Ausland

UN wirft Südsudans Regierung Behinderung bei Hungerhilfe vor

Donnerstag, 23. März 2017

Juba – Die Vereinten Nationen werfen Südsudans Regierung vor, Einsätze der Frie­dens­­truppen (Unmiss) in von Hungersnot betroffenen Gebieten zu verweigern. Dass keine Blauhelme zum Schutz von Zivilpersonen vor Ort sind, sei nicht das Versagen der UN, son­dern eine Folge der Beschränkung durch die Regierung, erklärte der Leiter der UN-Friedensmissionen, Hervé Ladsous, gestern in der Hauptstadt Juba. „Wir werden da­von abgehalten, Unmiss-Truppen in den von der Hungersnot betroffenen Gebieten zu stationieren“, sagte er.

In dem ostafrikanischen Land sind derzeit Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe an­­­­ge­wiesen. In Teilen des Landes wurde im Februar eine Hungersnot ausgerufen. Seit En­de 2013, als ein Machtkampf zwischen Präsident Salva Kiir und seinem ehemaligen Stellvertreter Riek Machar eskalierte, herrscht ein blutiger Bürgerkrieg. Zehntausende Menschen kamen ums Leben, rund 3,4 Millionen weitere sind nach UN-Angaben auf der Flucht vor Gewalt.

