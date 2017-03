Vermischtes

Mundipharma will Standort Limburg schließen

Mittwoch, 22. März 2017

Frankfurt am Main – Der Arzneimittelkonzern Mundipharma plant einen massiven Stellen­ab­bau und will seinen Firmensitz in Limburg schließen. Von den derzeit 770 Arbeitsplät­zen in Deutschland sollen am Ende 165 Vollzeitstellen übrig bleiben, erklärte ein Spre­cher des Unternehmens gestern Abend. Der Standort Limburg, an dem Mundi­pharma seit 1975 seinen Sitz hat, soll wegfallen. Dort waren bislang mehr als 400 Men­schen be­schäftigt.

Das Unternehmen plant den Angaben zufolge eine Fokussierung auf den Vertrieb. Mar­ke­ting- und Vertriebsgesellschaft sollen an einem neuen Standort angesiedelt werden. Die Produktion und Verpackung von Medikamenten soll durch Auftragsunternehmen er­folgen. Das sei angesichts einer „kontinuierlichen Unterauslastung“ der Produktion in Limburg „ein unumgänglicher Schritt“, erklärte Geschäftsführer Dietmar Leitner.

