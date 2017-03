Vermischtes

EMA-Standort: Hochschulmedizin mahnt Bundesregierung zu Einsatz

Donnerstag, 23. März 2017

Berlin – Nach dem Votum der Briten, aus der Europäischen Union auszutreten, wird die „European Medicines Agencies“ (EMA) aus London weg und in ein EU-Land umziehen müssen. Die Deutsche Hochschulmedizin hat die Bundesregierung nun aufgefordert, sich für einen Wechsel der Europäischen Zulassungsbehörde für Arzneimittel nach Deutschland einzusetzen.

„Die in der Umsetzung befindliche EU-Richtlinie zur Durchführung klinischer Prüfungen sowie die in Kürze zu erwartenden Richtlinien für Medizinprodukte und In-vi­tro-Diagnos­ti­ka setzen auf eine stärkere Zentralisierung der Zulassungsverfahren“, sagte Heyo K. Kroe­mer, Präsident des Medizinischen Fakultätentages (MFT), gestern. Dafür brau­che es eine gut aufgestellte und funktionierende Organisationsstruktur und Expertise, die es in Deutschland gebe.

Zudem verfüge Deutschland in der Arzneimittel­for­schung über eine gut ausgebaute ad­ministrative und IT-Infrastruktur sowie gut ausgebil­dete Experten. Da­rü­ber hinaus wür­den in Deutschland die mit Abstand meisten klinischen Studien inner­halb Europas durch­ge­führt. „Diese Argumente sprechen aus Sicht der Deutschen Hoch­schulmedizin für einen Umzug der EMA nach Deutschland“, heißt es.