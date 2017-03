Hochschulen

Genomforschung: Neues Göttinger Promotionsprogramm startet im Herbst

Freitag, 24. März 2017

Göttingen – Die Max-Planck-Gesellschaft wird ihrem Netzwerk von Promotionspro­gramm­en eine weitere International Max Planck Research School (IMPRS) hinzu­fügen: Am Göt­tin­gen Campus startet im Herbst 2017 die IMPRS for Genome Science mit dem Ziel, jun­ge Forscher mit der Analyse großer Datenmengen vertraut zu machen. Dabei sollen ex­perimentelle Fachgebiete der Genomforschung wie Genomik, Transkriptomik, Proteomik, Metabolomik und Bioimaging mit wichtigen theoretischen Disziplinen, etwa Stochastik, theo­retische Physik, Bioinformatik und computergestützte Biologie, eng zusammen­arbei­ten.

„So können etwa zwei Doktoranden mit sich ergänzenden Ansätzen aus dem experi­men­tellen oder dem theoretischen, rechnergestützten Bereich zusammen an einer wissen­schaftlichen Fragestellung arbeiten. Dabei werden sie von zwei Fakultäts­mitgliedern be­treut, die beide Bereiche abdecken“, erläuterte Patrick Cramer, Sprecher der IMPRS for Genome Science und Direktor am Max-Planck-Institut (MPI) für bio­physikalische Chemie.

