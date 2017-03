Hochschulen

Verdi ruft zu Warnstreik an Universitätsklinikum Gießen-Marburg auf

Donnerstag, 23. März 2017

Gießen/Marburg – In den laufenden Tarifverhandlungen am Universitätsklinikum Gießen-Marburg will die Gewerkschaft Verdi den Druck erhöhen und streiken. Der Ausstand solle am kommenden Montag beginnen, kündigte ein Verdi-Sprecher heute an. Voraussichtlich bis Freitag werde es Warnstreik-Aktionen an beiden Standorten in Gie­ßen und Marburg geben. Die Notfallversorgung sei davon nicht betroffen, sagte der Spre­cher.

Die Geschäftsführung des Klinikums kritisierte den angedrohten Ausstand als „völlig über­­zogen und ungerechtfertigt“. Ein erstes Angebot über eine Erhöhung von Lohn und Gehalt von Pflegekräften, Technikern, Verwaltungs- und Servicemitarbeitern sei von Ver­di-Vertretern abgelehnt worden – man habe sich darauf verständigt, das beim nächsten Treffen am 3. April ein neues Tarifangebot vorliegen werde. Vor dem Hintergrund seien die Warnstreik-Androhungen „unverständlich“ sowie „für den Fortgang der Verhand­lun­gen nicht förderlich“, betonte die Geschäftsführung in einer Mitteilung.

