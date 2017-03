Ärzteschaft

Kinder- und Jugendärzte monieren Pläne, Nichtraucherschutz einzuschränken

Freitag, 24. März 2017

Köln – Der Landesverband Nordrhein des Berufsverbandes der Kinder- und Jugend­ärzte (BVKJ) hat die von CDU und FDP geplante „Verwässerung des Nichtraucher­schutzes“ in Nordrhein-Westfalen kritisiert. Das Wahlprogramm beider Parteien sieht vor, den seit En­de 2012 geltenden umfänglichen Nichtraucherschutz wieder einzu­schränken. Demnach soll das Rauchen in Gaststätten und Kneipen unter bestimmten Voraussetzungen wieder erlaubt werden.

Der BVKJ bezeichnete die Pläne als eine „unverantwortliche Gesundheitsgefährdung“ vor allem für Kinder. „Dieser wahlkampftaktische Vorstoß konterkariert jahrelange Be­müh­ungen um die Gesundheitsverbesserung der Menschen in unserem Bundesland“, mo­nierte BVKJ-Landesverbandsvorsitzende Christiane Thiele.

