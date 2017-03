Ärzteschaft

Ärztekammer warnt vor Cannabis-Freigabe

Freitag, 24. März 2017

Hannover – Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) lehnt die Freigabe von Cannabis für medizinische Zwecke entschieden ab. Das erklärte ÄKN-Präsidentin Martina Wenker an­lässlich der Anhörung im Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Mi­gra­tion des Niedersächsischen Landtags. Besonders für Kinder und Jugendliche sei der Cannabiskonsum höchst gefährlich.

„Cannabis bremst nachweislich die geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das Risiko von Psychosen steigt in beängstigendem Maße, mehr als jeder zehnte Kon­su­ment landet in einer Abhängigkeit", warnte die Kammerchefin. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf Einschätzungen von Neurologen, Psychiater, Kinder- und Jugend­me­di­ziner sowie Suchtmedizinern des ÄKN-Arbeitskreises „Prävention und Umwelt“.

Übereinstimmend hätten die Experten die großen Risiken für Konsumenten zwischen 12 und 18 Jahren sowie für ungeborene und neugeborene Kinder, deren Mütter Cannabis­pro­dukte konsumieren, bestätigt.

Demnach führe Cannabis zu signifikanten Beeinträchtigungen der embryonalen Gehirn­entwicklung, reduziere die Größe und das Gewicht der Kinder und erhöhe das Risiko von Geburtskomplikationen. Bei Kindern und Jugendlichen beeinträchtige der Cannabis­konsum die biologische, kognitive und soziale Entwicklung und erhöhe das Risiko für Psychosen, Depressionen und Angststörungen um das sechs- bis siebenfache.