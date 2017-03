Vermischtes

Lehrer bei Medizinversorgung in Inklusionsklassen überfordert

Freitag, 24. März 2017

Düsseldorf – Lehrkräfte in Inklusionsklassen sehen sich bei der notwendigen medizini­schen Versorgung ihrer Schüler zunehmend überfordert. So gehöre die Assistenz bei der Medikamentengabe nicht zum Bildungs- und Erziehungsauftrag eines Lehrers, erklärte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, zu Beginn des Deutschen Schulleiterkongresses heute in Düsseldorf. Bereits Anfang der Woche hatten Beckmann und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) auf die Problematik aufmerksam gemacht.

Um schulische Inklusion zu ermöglichen und Bitten der Eltern nachzukommen, begäben sich Lehrkräfte bei der medizinischen Versorgung häufig „in Graubereiche des Rechts“. Die Politik provoziere „eine Freiwilligkeitsfalle mit möglicherweise schwerwiegenden Fol­gen“, sagte Beckmann.

Die Lehrergewerkschaft VBE fordert daher den flächendeckenden Einsatz von Schulge­sundheitsfachkräften. Neben der regelmäßigen Untersuchung beim Kinder- und Jugend­­arzt müsse die medizinische Betreuung der Schüler im Schulalltag sichergesellt werden. Darüber hinaus könnten die medizinischen Assistenten die Lehrer auch bei Gesund­heits- und Präventionsprojekten unterstützen.

Bei etwa jedem zehnten Schüler werden nach Angaben des VBE langanhaltende kör­per­liche und psychische Auffälligkeiten festgestellt. Insbesondere das Auftreten von Diabe­tes-Typ-2-Erkrankungen habe sich in den letzten Jahren verfünffacht.