Marihuana-Boom: Nordamerikas Cannabis-Industrie floriert weiter

Freitag, 24. März 2017

Oakland – In Nordamerika wächst der legale Handel mit Marihuana weiter rasant. Im ver­gangenen Jahr legte der Markt um 34 Prozent zu, so das Ergebnis einer gestern ver­öffent­lichten Studie des Analysehauses Arcview Market Research. Verbraucher gaben demnach 2016 mehr als 6,7 Milliarden Dollar (6,2 Milliarden Euro) für Cannabis-Produkte aus. Mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten lässt inzwischen den Gebrauch von Mari­huana zu medizinischen Zwecken oder ganz zu. Das florierende Geschäft zieht Investo­ren und Unternehmer an und hat eine Vielzahl von Produkten rund um Cannabis hervor­gebracht.

Die sogenannten Edibles reichen von Gebäck und Drinks über Tinkturen, Lotionen oder Entspannungspillen bis hin zu Beruhigungsmitteln oder Appetitmachern – sogar für Haus­tiere. In Colorado, der US-Hochburg der Branche, wo Marihuana schon länger nicht nur als Medikament erlaubt ist, entfallen laut Arcview inzwischen nur noch 56 Prozent des Cannabis-Geschäfts auf den klassischen Verkauf von „Gras“.

Unsicherheit für die Branche bringt allerdings der Regierungswechsel in den USA. Nach Bundesgesetz ist Marihuana weiter verboten, die Administration von Barack Obama hielt sich aber zurück und überließ die Regulierung den Bundesstaaten. Das könnte sich un­ter US-Präsident Donald Trump ändern. Vor allem dessen Justizminister Jeff Sessions hatte sich in der Vergangenheit kritisch zu Marihuana geäußert.