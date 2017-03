Vermischtes

Warnstreiks am Universitätsklinikum Gießen

Montag, 27. März 2017

Gießen/Marburg – Nicht-ärztliche Beschäftigte am Gießener Universitätsklinikum sind heute in einen Warnstreik getreten – trotz eines neuen Angebots von Arbeitgeberseite. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi waren 200 bis 300 Mitarbeiter im Ausstand. Be­troffen seien vor allem der OP-Bereich und die Intensivstationen, teilte ein Sprecher des Klinikums mit. Die Notfallversorgung sei aber sichergestellt, Notoperationen fänden statt.

In den laufenden Tarifverhandlungen am Universitätsklinikum Gießen-Marburg will die Ge­­werkschaft mit den Warnstreiks den Druck erhöhen. Die Geschäftsführung hatte Verdi nach Klinikangaben vom Sonntag ein „verbessertes Angebot“ vorgelegt. Darüber wird heu­te verhandelt. „Dann wird tagesaktuell entschieden, was passiert“, erklärte ein Ge­werk­schaftsprecher.

Vergangene Woche hatte die Gewerkschaft angekündigt, dass es voraussichtlich bis Frei­tag Warnstreiks an beiden Standorten in Gießen und – ab morgen – in Marburg ge­ben werde. Die Gewerkschaft fordert für die knapp 8.000 nicht-ärztlichen Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 120 Euro. Zuletzt hatte das Universitäts­klinikum drei Prozent mehr Lohn geboten. Details zu dem neuen Angebot waren zunächst nicht bekannt geworden.