Politik

Studie zu Tötungen durch Pfleger und Ärzte löst Kritik aus

Montag, 27. März 2017

Berlin – Eine neue Pilotstudie, wonach in Krankenhäusern und Pflegeheimen in Deutsch­land pro Jahr deutlich mehr Patienten durch die Hände von Pflegern oder Ärzten sterben als bisher angenommen, sorgt weiter für Kritik und Unsicherheit. Die Welt am Sonntag hatte berichtet, dass Wissenschaftler der Universität Herdecke um den Psychothera­peu­ten Karl H. Beine in der nicht repräsentativen Studie zum ersten Mal empirisch das Phä­no­men untersucht hätten.

Anzeige

Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann (CDU), bezeichnete die Ergebnisse – sollten sie sich als zutreffend herausstellen – in der Welt als „Skandal“ und forderte Aufklärung. „Die Verfasser der Studie müssen nun unbedingt für Klarheit sor­gen, ob die Studienteilnehmer die Frage nach ,aktiven lebens­beendenden Maß­nah­men' nicht tatsächlich missverstanden haben.“ Er gab zu bedenken: „Man muss aufpass­en, dass nicht Abertausende Ärzte und Pflege­kräfte, die in unseren Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen einen tollen Job machen, ohne eigenes Verschulden am Pranger stehen.“

Der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach sagte der Zeitung, er hoffe, dass die Zahlen zu hoch seien. Er glaube nicht an die Vermutung, dass wirtschaftlicher Druck dazu führen könne, dass Ärzte oder Pfleger Patienten töteten. „Ich warne davor, diesen Berufsstand unter Generalverdacht zu stellen.“

Für die Studie hatten Beine und seine Kollegen den Angaben zufolge rund 5.000 Ärzte, Kranken- und Altenpfleger gefragt, ob sie selbst in den vergangenen zwölf Monaten le­bensbeendende Maßnahmen aktiv an Patienten vorgenommen oder solche in ihrem be­ruflichen Umfeld beobachtet hätten. In Krankenhäusern, so Beine, hätten gut 3 Pro­zent der Ärzte geantwortet, sie selbst hätten dies bereits getan, ebenso 5 Prozent der Alten­pfleger und 1,5 Prozent der Krankenpfleger. In den Pflegeheimen seien die Ergebnisse ähnlich gewesen.

Beine wies darauf hin, dass die Untersuchung nur ein Anfang sein könne. „Sie ist nicht repräsentativ. Ein erster Schritt, um zu zeigen, dass wir alarmiert sein und weiter for­schen müssen.“ Nicht ganz eindeutig sei etwa, so die Zeitung, wie die Umfrageteil­nehmer die Frage verstanden hätten. Daher könnten auch Beihilfe zum Suizid und das Abstellen von Maschinen aufgrund von Patientenverfügungen mitgezählt worden sein. Auch Beine betonte, dass es keinen Grund gebe, Ärzte und Pfleger unter Generalverdacht zu stell­en.

Kritik war bereits am Sonntag vom Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eu­gen Brysch, gekommen. Er warf Beine in Bezug auf sein neues Buch „Tatort Kranken­haus“ eine „billige Semantik“ vor. An der Stelle von Fakten blieben Andeutungen. „Dabei ist das Thema zu wichtig.“