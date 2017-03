Vermischtes

Bitkom: Bevölkerung steht „Digital Health“ positiv gegenüber

Dienstag, 28. März 2017

Berlin – Die Menschen in Deutschland stehen der Digitalisierung des Gesundheitswe­sens laut einer aktuellen Studie weitgehend positiv gegenüber. Demnach gibt es etwa großes Interesse an der Digitalisierung der Patientendaten. Laut Umfrage haben 32 Pro­zent schon einmal Befunde digital etwa auf einer CD erhalten, 43 Prozent würden die Re­sultate gerne in digitaler Form bekommen. „Die digitale Übertragung von Unterlagen er­leichtert die Kommunikataion zwischen Versicherten, Hausarzt, Facharzt und Kran­ken­­haus und erspart Patienten viele Wege“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bern­hard Rohleder.

Gerade im Gesundheitswesen berge die Digitalisierung „riesiges Potenzial für eine bessere und effizientere Versorgung“. Vor dem Hintergrund der demografischen Ver­än­derungen komme ihr eine enorme Bedeutung zu. Als Beispiel nannte der Bitkom ein er­folgreiches Projekt aus Bayern für die telemedizinisch-vernetzte augen­ärztliche Versor­gung in Pflegeheimen. In 32 Prozent der Pflegeheime gebe es keine augenärzt­liche Ver­sorgung, der Anteil werde in Bayern bis 2020 weiter um elf Prozent zurück­gehen, sagte Siegfried Jedamzik, Geschäftsführer der Bayerischen TelemedAllianz.

Bei dem Projekt MTAU (mobiles, telemedizinisch-vernetztes Augenunter­­su­chungs­system) werden Untersuchungsgeräte und Personal in den Praxen der kooperierenden Ärzte oder des Altersheims bereitgestellt. Wenige Tage später erfolge dann der teleme­dizini­sche augenärztliche Befund. Daten und Bilder werden an den kooperierenden Arzt ge­sen­det. Bei behandlungsbedürftigen Erkrankungen wurden die Patienten in eine augen­ärztliche Einrichtung überwiesen. So könne auch in entlegeneren Regionen die Präven­tion und Behandlung etwa bei Netzhaut­veränderungen sichergestellt werden.

In der Umfrage des Bitkom gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, Gesundheits­the­men im Internet zu recherchieren. 45 Prozent nutzen demnach Gesundheits-Apps, wei­tere 45 Prozent könnten sich vorstellen, solche Apps, die zum Beispiel Körper- oder Fit­nessdaten aufzeichnen, zu nutzen. Online vereinbaren bereits 18 Prozent Termine mit dem Arzt, 40 Prozent würden es gern tun, wenn es das Angebot geben würde. Eine Online-Sprechstunde mit dem Arzt hat erst ein Prozent der Befragten gemacht, 27 Pro­zent könnten es sich aber vorstellen.