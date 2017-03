Ausland

Griechenland: Hilfe für gefährdete soziale Gruppen

Dienstag, 28. März 2017

Athen – Die griechische Regierung will mit dem Aktionsplan „Gesundheit für alle“ künftig sicher­stellen, dass gefährdete soziale Gruppen im Land die gleichen Chancen auf Zu­gang zum Gesundheits- und Bildungssystem haben wie andere Bevölkerungsgruppen. Sie sollen am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben aktiv teilnehmen können. Der Akti­ons­plan wird vom griechischen Gesundheitsministerium ebenso unterstützt wie von der nationalen Impfkommission und wissenschaftlichen Einrichtungen.

Als gefährdete soziale Gruppen gelten Arme, nicht Krankenversicherte, Flüchtlinge, Ro­ma sowie die überwiegend muslimische Volksgruppe der Pomaken in Thrakien. Sie alle ha­ben Schwierigkeiten, sich in das soziale und wirtschaftliche Gefüge zu integrieren und Gesundheits- und Sozialdienste in Anspruch zu nehmen.

Anzeige