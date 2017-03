Ausland

Kambodscha verbietet Ausfuhr abgepumpter Muttermilch in die USA vollständig

Dienstag, 28. März 2017

Phnom Penh – Kambodscha verbietet den Export abgepumpter Muttermilch in die USA vollständig. Wie aus einem Schreiben hervorgeht beauftragte das kambodschanische Kabinett das Gesundheitsministerium gestern damit, „Maßnahmen zu ergreifen, um so­fort den Kauf und Export von Muttermilch von Müttern aus Kambodscha zu unter­bin­den“. „Auch wenn Kambodscha arm ist“, müssten die Mütter im Land nicht ihre Milch verkau­fen.

Bereits vor gut einer Woche hatte Kambodscha den Muttermilchexport ausgesetzt. Da­mit reagierte die Zollbehörde des südostasiatischen Landes auf Medienberichte, denen zufolge sich arme Mütter in dem Land durch häufiges Abpumpen ein Zubrot verdienten. Hinter dem Muttermilch-Handel steht das US-Unternehmen Ambrosia Labs, das die Milch in den USA für 20 Dollar (18,60 Euro) pro 147-Milliliter-Packung verkauft.

Anzeige