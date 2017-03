Politik

Schleswig-Holstein will Kliniken modernisieren

Dienstag, 28. März 2017

Kiel – Die Landesregierung in Schleswig-Holstein will mit rund 157 Millionen Euro in den kommenden Jahren die Krankenhäuser im Land modernisieren. Gesundheitsministerin Kristin Alheit (SPD) sprach heute nach einer Kabinettssitzung von einem „wichtigen Schritt für die Zukunft der Krankenhäuser im Land“. Aktuell befinden sich im Norden mehr als 50 Projekte in der Realisierungsphase. Mit dem Geld sollen insgesamt 16 Vor­haben ermöglicht werden.

„Die Planungen für diese Projekte sind bereits weit fortgeschritten“, sagte Alheit. Für den ersten Abschnitt des Neubaus des Flensburger Krankenhauses Diako stehen 54 Millio­nen Euro bereit. Die Gesamtkosten betragen dort etwa 128 Millionen Euro. Ein Ersatz­neu­bau für das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster wird mit 27 Millionen geför­dert, und der erste Abschnitt eines Neubaus für das Flensburger St. Franziskus-Hospital mit 25 Millionen Euro.

Auf etwa 554 Millionen Euro hat die Landesregierung den Investitionsstau allein der kom­munalen Krankenhäuser bis 2030 beziffert. Alheit ist sicher, dass der Investitionsbedarf bereits geringer geworden ist, um wie viel Millionen vermochte sie aber nicht zu sagen. Mit Hilfe des Sonderprogramms Krankenhaus in Höhe von 65 Millionen Euro und dem In­frastruktur-Programms („Impuls“) seien die Fördermittel für die Bauprojekte deutlich auf­gestockt worden.

Die Landesregierung fördert auch den Neubau einer Palliativstation in Itzehoe (2,5 Millio­nen Euro), ein neues Krankenhaus für das Katharinen Hospiz Flensburg (2,5 Millionen Euro) und die Sanierung der Sana Regio Klinik Pinneberg (7,3 Millionen). Fünf Millionen Euro entfallen auf den Teilneubau eines Operations-Bereichs der Imland Klinik in Rends­burg.

Trotz unzureichender Investitionen in vergangenen Jahrzehnten muss sich laut Alheit aber kein Patient Sorgen machen. „Sie können überall hingehen bei uns.ú Gleichwohl gebe es in einigen kommunalen Krankenhäusern im Land noch einen hohen Anteil an Mehrbett-Zimmern. In Engphasen sei es aber nicht zu vermeiden, dass es zeitweise auch „Flurbetten“ gebe.