Berlin – Das vom Gesetzgeber festgelegte Entlassmanagement, das den Übergang für Patienten aus dem Krankenhaus in die ambulante Versorgung verbessern soll, sorgt weiter für Streit. Gestern gab es......

06.02.17

Berlin – In der Diskussion zum künftigen Entlassmanagement hat sich nun auch die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) eingeschaltet. Sie appellierte in einer Pressemitteilung an die......