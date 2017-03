Vermischtes

Internetportal soll Opfer von Genitalverstümmelung unterstützen

Donnerstag, 30. März 2017

Düsseldorf – Mit dem neuen Bildungsportal „Kutairi“ soll der Schutz und die Hilfe für von Genitalverstümmelung bedrohten oder betroffenen Mädchen und Frauen verbessert wer­den. Hier finden beruflich und ehrenamtlich Tätige unter anderem schnell zugäng­liche Informationen zur weiblichen Beschneidung, teilte das nordrhein-westfälische Gesund­heitsministerium zur Freischaltung des Portals in Düsseldorf mit. Für vertiefen­des Hintergrundwissen gebe es Online-Seminare und Gespräche mit Experten.

„Genitalverstümmelung ist eine schwere Körperverletzung und muss gestoppt werden“, sagte NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne). Laut einer aktuellen Studie ist die Zahl der Betroffenen in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren um 28,5 Pro­zent gestiegen. Ende 2016 lebten knapp 48.000 betroffene Frauen in der Bundesre­publik. Die Untersuchung wurde von der Dachorganisation von Nichtregierungsorga­nisa­tio­nen gegen weibliche Genitalverstümmelung „Integra“ herausgegeben.

