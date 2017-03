Ärzteschaft

Notfallambulanzen: KBV legt neues Steuerungskonzept vor

Mittwoch, 29. März 2017

Berlin – Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat in der Diskussion um stei­gen­de Patientenzahlen in Notaufnahmen der Krankenhäuser einen neuen Vorschlag für eine Patientensteuerung gemacht. Bei dem offenen Streit zwischen Kliniken und dem ambu­lan­ten System geht es um vor allem um jene Patienten, die sich zwar in der Not­aufnahme betreuen lassen, denen aber ebenso ein niedergelassener Arzt in seiner Praxis hätte hel­fen können, sei es in der regulären Praxisöffnungszeit oder im Rahmen des vertrags­ärztlichen Bereitschaftsdienstes.

„Der Patient soll bei uns mehrere Möglichkeiten haben, direkt und unkompliziert abklären zu lassen, ob er besser schnell zur stationären Versorgung ins Krankenhaus kommt oder aber – weil er kein Notfall ist – in die ambulante Praxis eines niedergelas­senen Arztes geht“, sagte der KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen. Der eine Weg sei die tele­fonische Option. Dazu wähle der Patient von zu Hause bei­spiels­weise die bundesweite Bereitschaftsdienstnummer 116 117. Fachkundiges Personal entschei­de dann am Tele­fon, wo der Patient am besten behandelt werden sollte.

„Die qualifizierte Ersteinschätzung per Telefon erfolgt rund um die Uhr“, so Gassen – also nicht nur zu den üblichen Zeiten des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, wenn die Praxen ge­schlossen haben. Perspektivisch sollte dieser Telefondienst mit den jeweiligen Rettungs­leitstellen zusammenarbeiten und letztlich mit der Notdienstnummer 112 zu­sammengeschaltet werden, so der KBV-Vorstandsvorsitzende.

KVen benötigen mehr Befugnisse

„Die zweite Möglichkeit wäre die Abklärung vor Ort beim Krankenhaus in einer Bereit­schafts­diensteinrichtung oder Portalpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung ein­gerichtet ist“, umriss der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende Stephan Hof­meis­ter die ergänzende Option für die Patientenzuordnung.

Für beide Wege, die Patienten in die richtige und für sie beste Struktur zu lotsen, müsse der Gesetzgeber die Möglichkeiten schaffen, dass Kassenärztliche Vereinigungen ihre Dienste 24 Stunden am Tag anbieten könnten. Im Augenblick ist der ärztliche Bereit­schaftsdienst einschließlich der Nutzung der Nummer 116 117 sowie der Portalpraxen nur außerhalb der Praxisöffnungszeiten zulässig – außer in Berlin. „Eine angemessene Ver­gü­tung der ambulanten Notfallversorgung durch extrabudgetäre Vergütung der Leistun­gen sowie eine Finanzierung der notwendigen Strukturen ist erforderlich“, heißt es außer­dem in dem KBV-Konzeptpapier zum Thema.

Zi-Zahlen untermauern Problem

Die KBV fordert darüber hinaus, Notfallambulanzen an den Kliniken zu reduzieren und beruft sich dabei auf Zahlen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). Danach gibt es im internationalen Vergleich in Deutschland zu viele Notfallambulanzen an Krankenhäusern. Die hohe Zahl an Ambulanzen führte absolut betrachtet seit 2009 zu einer Steigerung von fünf Prozent jährlich an stationären Aufnahmen ohne ärztliche Einweisung.

Gassen hatte dies auf der Vertreterversammlung der KBV Anfang März pointiert formu­liert: „Notaufnahmen, die als Staubsauger für unbelegte Betten fungieren, müssen ein Ende haben“, sagte der KBV-Chef vor den Delegierten. Eine bundesweite Orientierung für die Planung sollte laut KBV-Konzeptpapier dabei eine Erreichbarkeit von rund 30 Mi­nu­ten Fahrzeit sein, in Ballungsräumen sei eine Notfallambulanz für etwa 250.000 Ein­wohner ausreichend.

Scharfe Kritik der Kliniken an der KBV

Im Streit hatte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) der KBV zuletzt vorgewor­fen, die stationären Notaufnahmen seien so überlaufen, weil die Kassenärzte die ambu­lante Notfallversorgung nicht richtig organisierten. So müssten die Krankenhäuser in der Notfallversorgung die Arbeit der Kassenärzte erledigen. Dem widersprach der Leiter des Dezernats Ärztliche Leistungen und Versorgungsstruktur der KBV, Bernard Gibis, vor Kur­zem bei einer Konferenz der Organisation „Innovative Gesundheitsversorgung in Brandenburg“ (IGiB) in Berlin.

Den Krankenhäusern fehlten häufig Fachkräfte. „Dass Krankenhäuser die zusammen­brechende ambulante Versorgung unterstützen müssen, ist eine Mär“, so Gibis. Tatsächlich sei es anders herum. „Viele kleine Krankenhäuser arbeiten mit ermächtigten Ärzten“, sagte Gibis. „Heute stabilisieren Vertragsärzte die stationäre Versorgung. Und nicht umgekehrt.“

KBV: In Krankenhäusern gibt es einen eklatanten Fachärztemangel

Im Krankenhaus gebe es einen eklatanten Fachärztemangel, der zum Teil mit Honorar­ärzten ausgeglichen werde. „Irgendwann wird die Decke aber sehr dünn, und man muss sich fragen: Kann man das noch vertreten?“, so Gibis. Das Problem werde durch die Mindestmengendiskussion noch verschärft. Die Zukunft sei daher ambulant.

Im Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) waren die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) aufgefordert worden, zur Sicherstellung des Notdienstes Portalpraxen in oder an Krankenhäusern zu gründen. Der Hauptgeschäftsführer der DKG, Georg Baum, kriti­sierte, dass sie vielfach nicht ihren Zweck erfüllten: „Portalpraxen sind dann ein Pro­blem, wenn sie zum Beispiel nur bis 20 Uhr geöffnet sind, und das Krankenhaus danach doch wieder gebraucht wird.“

Ebenfalls im KHSG hat die Bundesregierung verschiedene Regelungen aufgenommen, mit denen von ihr angenommene Überkapazitäten im stationären Bereich reduziert werden sollen. Baum kritisierte dies. „Wer sagt, wir hätten zu viele Krankenhäuser, muss sich einmal die Realität anschauen, die die Menschen erleben – gerade in Zeiten von Grippewellen“, meinte er. Der in diesem Zusammenhang häufig angestellte Vergleich mit anderen OECD-Ländern sei dabei nicht sinnvoll. „Wir haben mehr Kapazitäten als andere Länder, deshalb haben wir bei uns aber auch nicht die Probleme, die andere haben“, so Baum. Mehr Krankenhäuser führten zu einer hohen Versorgungssicherheit, auch zu Spitzenzeiten.

DKG fordert ein Ende der pauschalierten Vergütung von Vertragsärzten

KBV-Dezernent Gibis hingegen befürwortete die Schließung von Krankenhäusern. „Es gibt im stationären Bereich zu viele Standorte, ein zu breites Versorgungskonzept und zu wenige Fachkräfte. Das ist für alle schlecht“, sagte er. Hier müsse man konzen­trieren, vor allem im elektiven Bereich. „Wir müssen die Krankenhäuser identifizieren, die alternativlos sind“, forderte Gibis. „Die müssen die entsprechenden Ressourcen bekommen.“