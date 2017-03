Ausland

Siemens-Medizin­sparte erhält Milliardenauftrag in USA

Mittwoch, 29. März 2017

Virginia – Der Elektrokonzern Siemens hat für seine Gesundheitssparte in den USA einen Milliardenauftrag von der Regierung an Land gezogen. Das US-Verteidigungs­ministerium habe mit Siemens Medical Solutions einen über fünf Jahre laufenden und bis zu 4,1 Milliarden US-Dollar schweren Vertrag geschlossen, teilte das Ministerium gestern in Virginia mit.

Demnach sollen die Land-, Luft, Seestreit- und zivilen US-Kräfte von Siemens mit radio­lo­gischen Systemen, passendem Zubehör und den dazugehöri­gen Schulungen versorgt werden. © dpa/aerzteblatt.de