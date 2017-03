Vermischtes

Stada vermeldet Gewinneinbruch

Mittwoch, 29. März 2017

Bad Vilbel – Der Konzernumbau hat den von Finanzinvestoren umworbenen Arznei­mittel­hersteller Stada im vergangenen Jahr reichlich Gewinn gekostet. Durch die Neubewer­tung einer kniffligen Transaktion fielen die Resultate des MDax-Konzerns noch etwas nie­driger aus, als Anfang März mit den Eckdaten in Aussicht gestellt worden war. Stada hält gleichwohl an seiner Prognose für 2017 und den erst kürzlich angeho­benen Zielen für 2019 fest, wie der Hersteller von Generika und rezeptfreien Medikamenten heute in Bad Vilbel mitteilte.

Zum aktuellen Bieterprozess äußerte sich das Unternehmen nicht. Die bereits geplante Erweiterung des Vorstands wird früher umgesetzt. Barthold Piening wird bereits zum 1. April seine Tätigkeit aufnehmen und im Vorstand vor allem für die Bereiche Produktion, Lieferkette, Forschung und Entwicklung verantwortlich sein.

