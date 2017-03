Medizin

Wissenschaftler bewerten subklinische Schilddrüsen­unterfunktion während der Schwangerschaft neu

Donnerstag, 30. März 2017

Rhode Island – Wissenschaftler haben sich jetzt gegen ein allgemeines Schilddrüsen­screening von Schwangeren und die Behandlung einer latenten Schilddrüsenunter­funk­tion während der Schwangerschaft ausgesprochen. Die Ergebnisse der Forscher des Ma­ternal-Fetal-Medicine-Units-(MFMU-)Netzwerks des Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development sind im New England Journal of Medi­cine erschienen (2017; doi: 10.1056/NEJMoa1606205).

Mehrere Beobachtungsstudien der vergangenen 30 Jahre warfen die Vermutung auf, dass subklinische Schilddrüsenerkrankungen während der Schwangerschaft mit ungüns­ti­gen Folgen wie einem niedrigeren IQ der Nachkommen assoziiert sein könnten. Die Er­geb­­nisse dieser Studien führten dazu, dass verschiedene Organisationen ein routine­mä­ßi­­ges Screening auf Schilddrüsenunterfunktion und eine Therapie einer latenten Schild­drüsen­unterfunktion bei schwangeren Frauen empfahlen.

Eine neue Studie zeigt laut den Autoren jetzt jedoch, dass ein allgemeines Screening auf eine subklinische Hypothyreose und eine anschließende Therapie das Outcome in Ge­sundheit von Müttern oder Kindern nicht verbessert. Die Forscher des MFMU führten zwei randomisierte, placebokontrollierte Studien in 15 verschiedenen Zentren durch, darunter das Women & Infants-Krankenhaus. Die Wissenschaftler untersuchten Frauen mit Einlingsschwangerschaften vor der zwanzigsten Schwangerschaftswoche auf eine subklinische Hypothyreose. Diese ist charakterisiert durch ein mittelhohes TSH-Level und ein normales Thyroxin-(T4-)Level. Für einen Mangel an Thyroxin (T4) spricht ein nie­driger Spiegel von freiem Thyroxin (T4) bei der Mutter sowie ein TSH-Spiegel im nor­malen Bereich.

In separaten Versuchen wurden die Frauen zufällig Gruppen zugewiesen, in denen sie entweder Levothyroxin, ein gängiges Medikament zur Behandlung einer Schilddrüsen­un­terfunktion, oder ein Placebo zur Einnahme bekamen. Die Funktion der Schilddrüse wur­de während der Schwangerschaft monatlich bewertet und die Kinder durchliefen über einen Zeitraum von fünf Jahren Entwicklungs- und Verhaltenstests. Die Forscher stellten heraus, dass die Behandlung einer subklinischen Hypothyreose oder eines Mangels an Thyroxin zu keiner Verbesserung der kognitiven Entwicklung der Kinder bis zu einem Al­ter von fünf Jahren führte. Auch die Ergebnisse in Bezug auf die direkten Umstände der Geburt oder des Neugeborenen zeigten keine Verbesserung.

Die Forschungsgruppe schlussfolgert, dass aus einer Behandlung verglichen mit keiner Behandlung bei subklinischer Hypothyreose oder latentem Thyroxinmangel während der Schwangerschaft keine signifikant besseren kognitiven Ergebnisse bei Kindern bis zu fünf Jahren resultieren.