Kommunen müssen Aufsichtspflicht bei Glückspielen wahrnehmen

Donnerstag, 30. März 2017

Berlin – Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), hat Län­der und Kommunen dazu aufgerufen, ihre Aufsichtspflicht über Glücksspielautomaten in Gaststätten wahrzunehmen. Sie wolle Glücksspiele nicht verteufeln. Aber wenn sie zur Sucht würden, könnten sie nicht nur die süchtigen Spieler selbst, sondern ganze Famili­en zerstören, warnte Mortler gestern in Berlin. 700.000 Menschen zwischen 16 und 70 oder knapp ein Prozent der Bevölkerung seien „problematische“ Spieler oder bereits süchtig.

Drei Viertel der Spieler, die 2016 eine Suchttherapie gemacht haben, hätten an Geldau­to­maten gespielt. Und umgekehrt würden 60 Prozent des Umsatzes an Geldspielauto­ma­ten durch Süchtige erzielt, erläuterte Mortler. In Gaststätten dürften derzeit maximal drei Spielautomaten aufgestellt werden. Öfters sei zu beobachten, dass diese Zahl nicht ein­gehalten werde. Erst 2019 werde diese Zahl auf zwei Geräte reduziert.

Mehr als 90 Prozent der Autoraststätten haben Spielautomaten

Jürgen Trümper vom Arbeitskreis gegen Spielsucht, hat auf 500 Autohöfen und Rast­stätt­en in Deutschland die Aufstellung der Spielautomaten untersucht. Demnach befand sich auf gut 92 Prozent der Autohöfe und Raststätten zumindest ein gastronomischer Be­trieb mit Geldspielgeräten. 53 Prozent der Gaststätten hatten demnach die erlaubten drei Spielgeräte aufgestellt, knapp 40 Prozent hatten zwei und 4,5 Prozent nur eines. In 22 gastronomischen Betriebe oder 3,6 Prozent seien mehr als die erlaubten drei Geräte aufgestellt gewesen.