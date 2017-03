Ausland

Arzneimittel: Brexit darf Marktzugang nicht gefährden

Donnerstag, 30. März 2017

Berlin/London – Gestern hat die britische Regierung in einem Brief an die Europäische Union (EU) offiziell ihren Austritt verkündet. Zwei Jahre bleiben nun Zeit, um Groß­britan­nien und die EU zu entwirren. Das betrifft auch das Gesundheitswesen, etwa bei Fragen zu Freizügigkeit, Arzneimittelzulassungen oder auch dem neuen Standort für die Euro­päi­sche Arzneimittelagentur.

Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) mahnte die EU gestern, im Zuge der Ver­handlungen sorgfältig darauf zu achten, dass neue Arzneimittel auch künftig einen un­eingeschränkten Zu­gang zum britischen Arzneimittel­markt haben. Die in eu­ropäischen zentralen oder dezentralen Verfahren bereits erteilten euro­päischen Arz­nei­­mittelzu­las­sun­­­gen müssten zudem weiterhin in Großbritannien Bestand haben.

