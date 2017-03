Medizin

Marathonlauf strapaziert die Nieren

Freitag, 31. März 2017

New Haven – Ein Marathonlauf scheint nicht unbedingt gesund für die Nieren zu sein. Vier von fünf Marathonläufern erfüllen am Ende des Rennens die Kriterien für das Anfangsstadium eines akuten Nierenversagens, wie aus einer Studie im American Journal of Kidney Diseases (2017; doi: 10.1053/j.ajkd.2017.01.045) hervorgeht.

Hitze, Flüssigkeitsmangel und eine verminderte Durchblutung sind Gift für die Nieren. Bergleute, Arbeiter auf Zuckerrohrplantagen, aber auch Soldaten in der Ausbildung sind deshalb anfällig für Nierenschäden. Denselben Risikofaktoren sind viele jüngere Menschen in ihrer Freizeit ausgesetzt, wenn sie beispielsweise an einem Marathonlauf teilnehmen.

Anzeige

Nephrologen der Yale Universität haben Blut und Urin von 22 Teilnehmern des Hartford Marathon untersucht, der jedes Jahr in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Conne­cticut stattfindet. Die Proben wurden 24 Stunden vor dem Lauf, unmittelbar nach dem Lauf und noch einmal 24 Stunden später entnommen. Im Blut wurden Kreatinin und Kreatininkinase bestimmt. Der Urin wurde auf Albumin sowie auf Marker für eine Nieren­schädigung und eine Nierenreparatur untersucht. Außerdem wurden die Sedimente mikroskopisch begutachtet.

Ergebnis: Bei 18 der 22 Amateure war es nach dem Rennen zu einem Anstieg des Serum-Kreatinin-Spiegels um das 1,5- bis 2-fache oder um 0,3 mg/dl gekommen. Sie erfüllten damit die Kriterien des Acute Kidney Injury Networks (AKIN) für ein akutes Nierenversagen. Einige befanden sich sogar im Stadium AIN 2, wie Chirag Parikh von der Yale University in New Haven/Connecticut berichtet.