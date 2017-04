Medizin

Hepatitis B und C erhöhen Risiko auf Morbus Parkinson

Montag, 3. April 2017

Oxford – Patienten mit einer chronischen Hepatitis B oder C erkranken im Alter häufiger an einem Morbus Parkinson. Dies kam in einer retrospektiven Kohortenstudie in Neuro­logy (2017; doi: 10.1212/WNL.0000000000003848) heraus.

Epidemiologen der Oxford Universität haben für die Studie die Daten der English Natio­nal Hospital Episode Statistics ausgewertet, die die Entlassungsdiagnosen nach Kran­kenhauserkrankungen speichert. Sie verglichen die Daten von 100.390 Patienten, bei denen verschiedene Formen der Hepatitis oder eine HIV-Infektion diagnostiziert worden waren, mit einer Referenzkohorte von 6.132.124 Personen, die wegen einer Vielzahl an­derer medizinischen und chirurgischen Erkrankungen wie Katarakt, Krampf­adern, Hä­mor­rhoiden, Hallux valgus, Hüftgelenkersatz und Knieersatz behandelt wurden, bei de­nen ein Zusammenhang mit einem Morbus Parkinson nicht zu erwarten war.

Für die Hepatitis C (nicht aber die Hepatitis B) hatte es in früheren Studien Hinweise auf ein erhöhtes Risiko auf einen Morbus Parkinson gegeben. Die Analyse von Julia Pak­poor und Mitarbeiter bestätigte den Verdacht. Die Patienten mit Hepatitis C erkrankten später zu 51 Prozent häufiger am Morbus Parkinson. Das relative Risiko von 1,51 war mit einem 95-Prozent-Konfidenzintervall von 1,18 bis 1,9 signifikant. Die Hepatitis B war so­gar mit einem um 76 Prozent erhöhten Risiko verbunden (relatives Risiko 1,76; 1,28 - 2,37). Andere Lebererkrankungen wie eine autoimmune Hepatitis oder eine chronisch ak­tive Hepatitis waren ebenso wenig wie eine HIV-Infektion mit einem erhöhten Risiko auf einen späteren Morbus Parkinson verbunden.

Der Beobachtungszeitraum von 1999 bis 2011 war allerdings relativ kurz. Bei Patienten mit Hepatitis B kam es zu 44 statt der erwarteten 25 Parkinson-Erkrankungen, bei Patien­ten mit Hepatitis C waren es 73 statt der erwarteten 48,5 Erkrankungen am Morbus Par­kin­son.