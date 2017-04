Politik

Linke fordert mehr Pflegekräfte in Krankenhäusern

Montag, 3. April 2017

Berlin – In den Krankenhäusern muss eine bundesweit einheitliche und verbindliche Per­so­nalbemessung für die Pflege eingeführt werden. Der Pflegenotstand in den Kranken­häu­sern werde öffentlich immer mehr problematisiert. Davon zeugten auch Arbeits­­käm­pfe in Berlin und im Saarland, heißt es in einem Antrag der Abgeordneten der Linksfrak­tion im Bundestag.

Das Saarland habe die Bundesregierung in einer Bundesratsinitiative dazu aufgefordert, die Krankenhauspflege zu verbessern. Die jüngsten Vorschläge, Personaluntergrenzen für die pflegesensitiven Bereiche festzulegen, würden aber als nicht ausreichend ange­sehen. Nötig seien Untergrenzen in allen pflegerischen Bereichen.

