Ausland

Nordsyrien: Sprengkörper töten oder verletzen hunderte Zivilisten

Mittwoch, 5. April 2017

Berlin – Regelmäßig töten und verstümmeln Sprengkörper und Minen im Norden Syriens hunderte Zivilisten: In einem heute zum UN-Landminentag vorgelegten Bericht verweist die Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) darauf, dass ganze Landstriche in Nordsyrien übersät seien von Minen, Sprengfallen und nicht detonierten Sprengkörpern. Diese seien auf Straßen, in Feldern oder Häusern ausgelegt worden oder blieben nach Bomben- und Raketenangriffen zurück.

Der Bericht beruht auf Aussagen von Mitarbeitern der Hilfsorganisation, Patienten in Kran­kenhäusern und deren Angehörigen. In der Region Manbidsch behandelten dem­nach Krankenhausangestellte im Sommer 2016 in einem Zeitraum von nur vier Wochen mehr als 190 Menschen, die bei Explosionen von Sprengkörpern verletzt worden waren. Ein für die Organisation tätiger Arzt im Arin-Krankenhaus sagte, um den Kämpfen zu ent­gehen, nähmen die Menschen Straßen, die sie für sicher hielten und die sich dann als Minenfelder herausstellten. In Ermangelung von Spezialisten übernähmen Einheimische vielfach selbst die Minenräu­mung – häufig mit tödlichen Konsequenzen, heißt es in dem Bericht.

