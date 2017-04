Ausland

Impfkampagne: Islamisten in Somalia entführen vier Freiwillige

Mittwoch, 5. April 2017

Mogadischu – Islamistische Terroristen in Somalia haben vier freiwillige Mitarbeiter einer Impf­kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entführt. Kämpfer der Terror­gruppe Al-Shabaab ergriffen die somalischen Helfer gestern im Bezirk Luuq in der süd­west­lichen Region Gedo, wie ein örtlicher Militärkommandeur heute berichtete.

Ein WHO-Sprecher erklärte, die Organisation habe Berichte über einen entsprechenden Zwischenfall bei der Impfkampagne gegen Kinderlähmung (Poliomyelitis) erhalten. Es sei­en keine WHO-Mitarbeiter direkt betroffen. Die WHO kooperiert für die Durchführung der Impfkampagne mit den örtlichen Behörden.

Anzeige