Leipzig – Im Tarifkonflikt am Universitätsklinikum Leipzig hat es heute erneut einen Warnstreik gegeben. Rund 500 Beschäftigte der Früh- und Spätschicht beteiligten sich an dem ganztägigen......

27.03.17

Berlin – Der Marburger Bund (MB) fordert in den Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Ärzte an den 20 landeseigenen Universitätskliniken 5,9 Prozent mehr Gehalt. Die Ärztegewerkschaft will in den......