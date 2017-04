Ausland

Trump unternimmt neuen Anlauf zur Gesundheitsreform

Mittwoch, 5. April 2017

Washington – US-Präsident Donald Trump will noch diese Woche einen zweiten Anlauf unternehmen, um seine umstrittene Gesundheitsreform durch den Kongress zu bringen. Bei einem Treffen zwischen Vize-Präsident Mike Pence und parteiinternen Kritikern aus dem Repräsentantenhaus wurden laut Medienberichten neue Vorschläge erörtert. Den Angaben zufolge soll der Kongress bereits am Freitag erneut abstimmen.

Ende März war Trump mit seinen Plänen zur Gesundheitsreform am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert. Den besonders konservativen Abgeordneten im Reprä­sen­tantenhaus, den Mitgliedern des „Freedom Caucus“, gingen die Neuregelungen nicht weit genug. Vertreter der gemäßigten Republikaner kritisierten die Vorschläge als zu ra­di­kal.

Anzeige