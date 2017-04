Vermischtes

Gelbfieber: Verschärfte Einreisebestimmungen in Lateinamerika

Dienstag, 4. April 2017

Rio de Janeiro – Wegen eines Gelbfieberausbruchs in Brasilien haben mehrere Staaten in Lateinamerika ihre Einreisebestimmungen verschärft. Unter anderem Panama, Kuba, Bolivien und Venezuela verlangen inzwischen bei Reisenden, die aus Brasilien kommen, den Nachweis einer Impfung. Das gilt auch für Bürger aus Europa, die von Brasilien in die Länder reisen wollen.

Anzeige

Airlines weisen Fluggäste ab, die den Impfpass mit dem Nachweis der Gelbfieber­impfung nicht dabei haben. Die Kosten für Umbuchungen und den Verlust der Flüge tragen die Fluggäste, weil es ihre Aufgabe sei, sich auch über kurzfristig geänderte Einreisebe­stim­mungen in den Zielländern zu informieren.

In Brasilien gab es in diesem Jahr bis Ende März nach Angaben des Gesundheits­ministe­riums 574 bestätigte Gelbfieberfälle, 187 Menschen starben dadurch bisher. Gelbfieber tritt in tropischen Gebieten auf.