Ärzteschaft

Marburger Bund präsentiert Forderungen für Weiterbildung

Mittwoch, 5. April 2017

Berlin – Im Vorfeld des 120. Deutschen Ärztetages hat der Marburger Bund (MB) seine Forderungen an die künftige (Muster-)Weiterbildung präsentiert. Im Fokus steht vor all­em die seit Jahren diskutierte kompetenzbasierte Weiterbildung. Der MB fordert ein Zei­chen von den Landesärztekammern, sich jetzt für klare und transparente Strukturen ein­zusetzen.

„Die Kammern haben bislang viel getan, allerdings sind es hauptsächlich Inselprojekte, bei denen die Koordination fehlt“, erklärte Hans-Albert Gehle, Mitglied des MB-Bundes­vor­standes und Vorsitzender des Arbeitskreises Fort- und Weiterbildung vor Journalisten in Berlin. Dabei gehe es neben der inhaltlichen Strukturierung auch um verbindliche Wei­terbildungspläne zu Beginn des Arbeitsverhältnisses sowie Standards für diese Verträge. Es müsse künftig auch möglich sein, Weiterbildung in Teilzeit sinnvoll zu absol­vieren, da­für sei die Flexibilität der Weiterbilder und Arbeitgeber gefragt. Ebenso müsse es erfah­rene Weiterbilder in den Kliniken geben, die Zeit für ihre Arbeit mit den jungen Ärzten er­halten. „Diese wichtige Arbeit kann nicht nebenbei geleistet werden“, so Gehle.

Der MB schlägt vor, dass erfahrene Ärzte „Kümmerer“ für jün­gere Mediziner werden. „Wir stellen uns eine Art Mentoring in den Kliniken vor“, erklärte Henrik Herrmann, Mitglied des MB-Vorstandes. Auch sollte es für die jungen Ärzte möglich sein, ein elektronisches Logbuch für die Ausbildungsinhalte zu bekommen, damit sie auch die Arbeitsstelle so­wie das Bundesland wechseln können.

Mit der geplanten Abstimmung auf dem kommenden Ärztetag sollen vor allem die strik­ten Zeitvorgaben in definierten Fachgebieten der Weiterbildung abgeschafft werden. Statt­­des­sen sollen junge Ärzte klar definierte Kompetenzen in ihrem Fachgebiet erwer­ben. „Die neue Weiterbildungssystematik ist ein Paradigmenwechsel“, erklärte Herrmann.

Seit dem vergangenen Ärztetag in Hamburg im Jahr 2016 diskutieren die Fachgesell­schaften, Kamm­ern und Berufsverbände den Entwurf des Abschnittes B auf einer On­line­­­plattform der Bun­desärztekammer. Dieser Teil der neuen Weiterbildungsordnung umfasst die Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen sowie allgemeine Inhalte und ein Glossar. Seit 2010 ist die Reform der Weiterbildung in der Diskussion, bis 2018 soll die Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung abgeschlossen sein.

Die Rolle der Landesärztekammern stellt der MB bei der Weiterbildung klar heraus. „Ärz­te­kammern sind die Garanten einer unabhängigen, allein der Qualität ärztlicher Berufs­aus­übung verpflichteten Weiterbildung“, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings sei diese Rolle durch „zunehmende Reglementierung“ durch das Sozialrecht erschwert. Daher for­dert der MB auch die Gesundheitspolitiker der Länder auf, in den jeweiligen Landesge­setz­gebungen die Zuständigkeiten der LÄK zu wahren und anzuerkennen. Zusätzlich verlangt der MB von den Kammern, mehr für die künftige Weiterbildung zu tun.