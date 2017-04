Vermischtes

Boehringer Ingelheim investiert in die Tiermedizin

Mittwoch, 5. April 2017

Ingelheim – Mit dem Ausbau des Geschäfts in der Tiermedizin will Boehringer Ingelheim seine Stellung unter den 20 größten Pharmakonzernen der Welt stärken. „Für die kom­menden Jahre haben wir uns in der Tiergesundheit viel vorgenommen“, sagte Firmen­chef Hubertus von Baumbach heute in Ingelheim. So will das Familienunternehmen sei­nen Umsatz mit Mitteln für Haus- und Nutztiere in diesem Jahr verdoppeln.

Möglich wird dies durch die Übernahme des Geschäftsbereichs Merial vom franzö­sischen Pharmakonzern Sanofi. Im Gegenzug gab Boehringer sein Geschäft mit verschreibungs­freien Mitteln zur Selbstmedikation an Sanofi ab. Jetzt konzentriert sich Boehringer in der Humanmedizin auf verschreibungspflichtige Medikamente.

