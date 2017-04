Vermischtes

Geburtsurkunden gleich im Krankenhaus

Mittwoch, 5. April 2017

Leipzig – In einem nach Kenntnis der Stadt bundesweit einmaligen Pilotprojekt gibt es in Leipzig Geburtsurkunden jetzt direkt im Krankenhaus. An zwei Tagen in der Woche kom­m­en Beamte des Standesamtes ins St.-Elisabeth-Krankenhaus, um die Urkunde auszu­stellen, wie die Stadt gestern mitteilte. Mit dem Projekt sollten die Möglichkeiten zur Servi­ce-Erweiterung des Standesamtes ausgelotet werden. Das St.-Elisabeth-Krankenhaus sei ausgesucht worden, weil dort pro Woche stets etwa 45 Kinder zur Welt kommen und sich dadurch der Aufwand für das Standesamt planen lässt.

Jeden Dienstag und Donnerstag nimmt ein Standesbeamter in einem eigens dafür zur Ver­­­fügung gestellten Raum alle zwanzig Minuten eine Beurkundung vor. Dazu benötigt er nicht mehr als einen Laptop, einen Kartenleser für die Gesundheitskarte und ein Lese­ge­rät für die EC-Karte.

