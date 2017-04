Vermischtes

Sana Kliniken AG übernimmt Schreiber Klinik

Mittwoch, 5. April 2017

Ismaning – Die Sana Kliniken AG übernimmt die Klinik Dr. Schreiber GmbH in München. Das haben beide Unternehmen gestern mitgeteilt. Mit der Übernahme der Gesell­schafts­anteile bleiben die Verträge der Mitarbeiter demnach unverändert bestehen. Das Bun­des­kartellamt hat die Übernahme bereits genehmigt, hieß es.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Klinik, Michael Schreiber, betonte, der Ent­scheidung für Sana sei eine sorgfältige Prüfung vorhergegangen. Man habe „größten Wert“ darauf gelegt, den Mitarbeitern nach Aufgabe des Standortes eine Perspektive in München zu bieten.

Der Vorstandsvorsitzende der Sana Kliniken AG, Thomas Lemke, erklärte, mit der in der Schreiber-Klinik vorhandenen Expertise könne Sana in München seinen orthopädischen Schwerpunkt weiter ausbauen. „Die Sana-Kliniken in Solln und Sendling gehören zu den größten orthopädischen Kompetenzzentren in Süddeutschland. Unter den jährlich 8.000 Patienten aus dem In- und Ausland befinden sich zahlreiche Spitzensportler sowie pro­mi­nente Persönlichkeiten.“