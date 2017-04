Ärzteschaft

KBV fordert Strukturwandel in der medizinischen Versorgung

Mittwoch, 5. April 2017

Berlin – Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) for­dert, die Strukturen der medizinischen Versorgung entsprechend dem demografischen Wandel zu verändern. „Wir stehen vor großen gesellschaftlichen und demografischen Veränderungen. Wie können wir vor diesem Hintergrund die wohnortnahe und flächen­deckende ambulante Versorgung unserer Patienten auch in Zukunft sicherstellen?“, be­tonte die Vorsitzende der KBV-Vertreterversammlung, Petra Reis-Berkowicz, nach ei­ner zweitägigen Klausurtagung der Delegierten.

Dabei bekannte sich die Vertreterversammlung (VV) weiterhin eindeutig zum Sicher­stell­ungsauftrag – auch für die ambulante Notfallversorgung. Sie schlägt unter anderem vor, den niedergelassenen Bereitschaftsdienst durch die Möglichkeit eines multimedialen Zu­gangs für Patienten weiterzuentwickeln. „Denkbar wären mehr Informationen online oder auch per App sowie ein Ausbau der qualifizierten Einschätzung per Telefon“, hieß es aus der KBV.

„Mit unserem Konzept KBV 2020 hatten wir bereits im vergangenen Jahr eine gute Grund­lage gelegt. Darauf konnten wir aufbauen. Mit voller Kraft widmen wir uns wieder der inhaltlichen Arbeit. Unsere Ideen und Vorschläge werden wir in die Politik einbringen – und das mit sachlicher, aber klarer Tonalität“, sagte der KBV-Vorstandsvorsitzende An­dreas Gassen.