Zika: Mindestens eine von zehn Infektionen führt zu Fehlbildungen

Donnerstag, 6. April 2017

Atlanta – In den USA haben sich im letzten Jahr mehr als tausend Schwangere mit dem Zikavirus infiziert. Bei jedem zehnten Kind wurden Fehlbildungen festgestellt. Der Bericht in MMWR (2017; doi: 10.15585/mmwr.mm6613e1) kann jedoch eine Dunkelziffer nicht ausschließen, da nur bei jedem vierten Kind bildgebende Untersuchungen des Gehirns durchgeführt wurden.

Als die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Mitte Januar 2015 eine Reisewarnung für Schwangere ausgaben, hatte sich das Zikavirus bereits in mehr als 20 Ländern Mittel- und Südamerikas sowie in der Karibik ausgebreitet. Es musste deshalb damit gerechnet werden, dass sich Schwangere aus den USA bei einer Reise infiziert hatten. Dem von den CDC eingerichteten Register wurden denn auch bis Ende 2016 1.297 Schwangerschaften gemeldet, in denen es vermutlich zu einer Infek­tion gekommen ist. Die Frauen kamen aus allen Teilen der USA und nicht etwa nur aus Florida, wo im letzten Jahr die ersten autochthonen Übertragungen durch einheimische Mücken aufgetreten waren.

972 Schwangerschaften sind inzwischen abgeschlossen (895 Lebend­geburten und 77 Fehlgeburten). Laut Margaret Honein, CDC, wurden bei 51 Kindern Fehlbildungen diagnostiziert, was eine Häufigkeit von fünf Prozent ergibt. Sie ist ver­mutlich zu niedrig angesetzt, da von 250 Schwangeren, deren Zikavirus-Infektion zweifelsfrei bestätigt wurde, bereits 24 Kinder eine Fehlbildung aufwiesen. Dies ergibt eine Häufigkeit von zehn Prozent.

42 der 51 Kinder (von denen 45 lebend geboren wurden) wiesen eine schwere Fehlbildung des Gehirns auf, die als Mikrozephalie bezeichnet wird und auf eine Infektion von neuronalen Vorläuferzellen während der Hirnentwicklung zurück­geführt wird. Dies mag erklären, warum die Rate von Fehlbildungen bei einer Infektion im ersten Trimenon mit 15 Prozent (neun von 60 gesicherten Infektionen) höher war.