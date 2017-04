Vermischtes

Aesculap: Preisdruck schmälert Wachstum

Donnerstag, 6. April 2017

Tuttlingen – Unter anderem der Preisdruck im Gesundheitswesen macht dem Medizin­ge­rä­tehersteller Aesculap weiter zu schaffen. Dieser sei vor allem bei Implantaten und Stents spürbar, sagte Vorstandschef Hanns-Peter Knaebel heute in Tuttlingen. Zudem seien in vielen Märkten – etwa im Mittleren Osten und Afrika – die Investitionen schwä­cher ausgefallen als erwartet. Wachstumsmärkte seien dagegen die USA, China, Japan und Deutschland gewesen. Insgesamt erwirtschaftete Aesculap 2016 einen Umsatz von rund 1,73 Milliarden Euro – gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 3,7 Prozent. Zuvor hatte das Umsatzplus bei elf Prozent gelegen.

Für Aesculap macht das Geschäft im Ausland einen großen Teil des Umsatzes aus. Etwa ein Fünftel der Erlöse erwirtschafte das Unternehmen in Deutschland, sagte Knaebel. Auf das restliche Europa entfielen 35 Prozent, die USA und Asien machten jeweils rund 20 Prozent aus. Im vergangenen Jahr habe es einige Unsicherheiten gege­ben, beispiels­weise durch den Brexit oder Entwicklungen in Russland oder im Mittleren Osten, sagte er.

