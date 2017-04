Politik

Landarztquote in Niedersachsen geplant

Donnerstag, 6. April 2017

Hannover – Um dem Ärztemangel auf dem Land entgegenzuwirken sollen für Medizin­stu­denten, die Landärzte werden wollen, in Niedersachsen Studienplätze reserviert werden. „Wir prüfen nun, wie sich eine solche Landarztquote in Niedersachsen verfas­sungs­kon­form gestalten lässt“, sagte Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) heute im Landtag.

Demnach sollen zehn Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, nach Ende der Ausbildung bis zu zehn Jahre auf dem Land zu ar­beiten. Bund und Länder hatten vergangenen Samstag eine entsprechende Vereinba­rung unterzeichnet.

Anzeige

Die Landesregierung will sich zudem auf Bundesebene für eine schnellere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse einsetzen. Außerdem soll geprüft werden, wie Praxis­assistenten oder Pflegedienste Ärzte entlasten können. Das hat der Landtag mit den Stimmen der Regierungsparteien heute beschlossen.

Hintergrund ist ein zunehmender Mangel an Hausärzten auf dem Land. Die CDU kritisier­te, dass die bisherigen Maßnahmen nicht reichten, um das Problem zu lösen. Seit Mai 2014 werde laut SPD und Grüne zum Beispiel eine neue Niederlassung von Hausärzten in schlecht versorgten ländlichen Regionen mit bis zu 50.000 Euro gefördert. Außerdem gibt es ein Stipendienprogramm, mit dem Medizinstudenten im Studium finanziell unter­stützt werden, wenn sie nach Abschluss ihrer Ausbildung bereit sind, im ländlichen Raum zu arbeiten. „Das Stipendienprogramm ist nicht der große Wurf“, sagte hingegen der CDU-Abgeordnete Burkhard Jasper. Das veranschlagte Geld reiche höchstens für 20 Studierende. Damit könne der Mangel nicht beseitigt werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen fordert auch den öffentlichen Nahver­kehr auszubauen. „Es ist auch wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, wie mehr Ärzte zu den Patienten auf das Land kommen, sondern wie Patienten auf dem Land zu den Ärzten kommen“, sagte ein KVN-Sprecher. In den bisherigen Plänen der Landesregie­rung tauche dieser Punkt nicht auf.

Von Seiten der KVN wie der Landesregierung werde zu wenig unternommen, kritisierte der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund. Auf Dauer werde dies für die Be­völ­kerung gefährlich. „Es darf nicht sein, dass nur die Großstädte ausreichend versorgt werden“, sagte Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Städte- und Gemeindebundes.

Der Leerstand von Praxen im Land hat seit 2015 wieder zugenommen. Zurzeit gibt es laut KVN 335 freie Hausarztpraxen. Das sind zehn mehr als im vergangenen Jahr und 28 mehr als 2015. Besonders schlecht sei die Versorgung derzeit im Umland von Bremer­haven und Wolfsburg.