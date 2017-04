Politik

Barmer für Reduzierung von Transplantations­zentren

Freitag, 7. April 2017

Bremen – Die Krankenkasse Barmer hat gefordert, die Zahl der Transplantationszentren um mehr als die Hälfte zu reduzieren. „Wir benötigen keine 50, sondern maximal 20 Trans­plantationszentren in Deutschland“, erklärte Verwaltungsratschef Bernd Heine­mann heute in Bremen. Nur hochspezialisierte Zentren könnten die Qualität in der Transplanta­tions­medizin steigern. Zugleich könne verlorengegangenes Vertrauen der Bevölkerung in die Organspende nach dem Organspendeskandal zurückgewonnen werden.

Mögliches Auswahlkriterium für diese Zentren seien die Erfahrungen, über die Kliniken bei der Transplantation von Organen verfügen. Die vom Gemeinsamen Bundesaus­schuss festgelegten Mindestmengen für Transplantationen sollten nach Ansicht der Kasse entsprechend angehoben werden. Zukünftig dürften dann nur noch Zentren, die diese Mindestmengen erfüllen, Transplantationen vornehmen.

Mehr als 10.000 Menschen in Deutschland warten auf ein lebensrettendes Spenderor­gan. Nachdem im Sommer 2012 bekannt geworden war, dass Ärzte an mehreren deut­schen Kliniken offenbar Patientendaten manipuliert und so die Vergabe von Spenderor­ganen beeinflusst hatten, waren die Spenderzahlen massiv eingebrochen.