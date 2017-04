Politik

Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst besser bezahlen

Freitag, 7. April 2017

Schwerin – Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat eine bessere Bezahlung der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst angemahnt. Bisher wür­den sie wie Verwaltungsangestellte vergütet, sagte Glawe gestern im Schweriner Land­tag. Dadurch sei es schwer, Mediziner für diese wichtige Tätigkeit zu finden – nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in anderen Bundesländern. Glawe appellierte an die Tarifparteien, denn nur sie könnten eine Änderung der Bezahlung von Ärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst herbeiführen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Linken-Gesundheitspolitikers Tors­ten Koplin eine Reihe von Medizinerstellen in den Gesundheitsämtern nicht besetzt. Die Ämter können ihren gesetzlichen Aufträgen unter anderem deshalb nicht in vollem Um­fang nachkommen, sagte er.

