Vermischtes

Rhön-Klinikum rechnet 2017 mit deutlichem Gewinnrückgang

Freitag, 7. April 2017

Bad Neustadt an der Saale – Der Krankenhauskonzern Rhön-Klinikum rechnet für das laufende Jahr mit einem weiteren Gewinnrückgang. Der Vorstand geht davon aus, dass das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr „deutlich niedriger“ ausfallen wird. Rhön rechnet damit, dass bestimmte Leistungen weiterhin weniger Geld von den Krankenkassen ein­bringen werden. Eine konkrete Prognose für 2017 will der Vorstand bis zum Sommer vor­legen.

2016 hatte der Konzern mit Sitz im fränkischen Bad Neustadt an der Saale 58,6 Millio­nen Euro Gewinn gemacht (2015: 87,4 Millionen Euro). Der Umsatz der Franken stieg 2016 von 1,11 Milliarden auf 1,18 Milliarden Euro. Die Zahlen veröffentlichte das Unter­nehmen heute und bestätigte damit die vorläufigen Zahlen von Ende Februar. An die Aktionäre sollen 0,35 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden.

