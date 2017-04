Ärzteschaft

Weiter Streit um Notfallversorgung

Freitag, 7. April 2017

Berlin – Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und Deutsche Krankenhausge­sell­schaft (DKG) streiten weiter um die Notfallversorgung. Jüngster Anlass sind Äußerungen des KBV-Chefs Andreas Gassen in einem Interview auf KV.on im Nachgang der KBV-Ver­treterversammlung (KBV-VV). Die Delegierten hatten sich dafür ausgesprochen, den nie­dergelassenen Bereitschaftsdienst durch die Möglichkeit eines multimedialen Zu­gangs für Patienten weiterzuentwickeln. „Denkbar wären mehr Informationen online oder auch per App sowie ein Ausbau der qualifizierten Einschätzung per Telefon“, hieß es aus der KBV.

Gassen erklärte heute im Interview, es sei „nicht zielführend“ und eine „Vergeudung von Ressourcen“, wie das Thema Notfall derzeit abgearbeitet werde. Der falsche Ansatz sei es aber, wie die DKG lediglich nach mehr Geld zu rufen. Es gehe darum, den Patienten mehr zu unterstützen, so Gassen. „Wir streben eigentlich an, dass es für Patienten eine einheitliche Anlaufstelle gibt“, erläuterte er. Sei ein Patient der Meinung, es liege ein Not­fall vor, könne er sich dort melden. In dem Erstkontakt solle geklärt werden, welche Ver­sor­gung für den Patienten die beste sei, so Gassen. „In sehr vielen Fällen wäre dies die Versorgung in einer vertragsärztlichen Praxis“.

Die wenigsten brauchen einen Rettungswagen.Andreas Gassen

Der KBV-Chef wies darauf hin, dass bekannt sei, dass viele „Notfälle“ in den Sprech­stun­den­z­eiten in den Krankenhausambulanzen landeten. In sprechstundenfreien Zeiten könnte sich ein erheblicher Teil der Patienten zum Beispiel vom ärztlichen Bereitschafts­dienst oder von Portalpraxen an Krankenhäusern behandeln lassen. „Die wenigsten brauchen einen Rettungswagen“, so Gassen.

Er mahnte erneut eine bessere Koopera­tion zwischen Krankenhausärzten und Niederge­lassenen an. „Ohne Kooperation geht es nicht“, erklärte der KBV-Vorstands­vorsitzende. Das sei „schwierig mit der DKG“. Aber die vertrete auch nicht die Kollegen im Kranken­haus, sondern die Krankenhausverwaltun­gen, und habe daher „primär wirtschaftliche Interessen“ und erst in zweiter Linie Versor­gungsaspekte im Hinterkopf.

Gassen verwies wiederholt auf das Problem einer zu hohen Krankenhausdichte. Es sei von Personal- und Hygieneproblemen in Kliniken zu hören. Die mediale Berichter­stat­tung sei voll von vermeintlich unglücklichen Zuständen in Krankenhäusern, so Gassen. Das sei der Tatsache geschuldet, das nicht genügend ärztliches und pflegerisches Personal vorhanden sei.

Auch die Anzahl der Betten sei zu hoch. Krankenhaus­struktu­ren, die nicht benötigt wer­den, könnten durch ambulante Versorgungskonzepte ersetzt werden. Er regt an, kurzsta­tionäre Behandlungen auch durch niedergelassene Haus- und Fach­ärzte vor­zunehmen. Das könne auch in Kooperation mit Krankenhausstruk­turen besteh­en (mehr dazu im Vi­deo).

