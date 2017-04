Politik

Pflegeleistungen: Anzahl der Anträge deutlich gestiegen

Freitag, 7. April 2017

/Stockfotos-MG, stock.adobe.com

Düsseldorf/Hamburg – Seitdem die Pflegereform im Januar in Kraft getreten ist, haben deutlich mehr Versicherte einen Antrag auf Pflegeleistungen gestellt als in der Vergan­genheit. Das geht aus Zahlen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) Nordrhein und der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. So hat der MDK Nord­rhein in den ersten drei Monaten des Jahres rund 76.400 Aufträge für eine Pflegebegut­achtung durch die Pflegekassen erhalten. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2016 ist das eine Steigerung von rund 33 Prozent.

„Die Zahlen belegen, dass die Pflegereform wirkt. Die Nachfrage nach Pflegeleistungen ist groß“, sagte Andreas Hustadt, Geschäftsführer des MDK Nordrhein. Etwa Mitte des Jahres werde sich zeigen, ob die Antragszahlen weiter auf dem hohen Niveau bleiben oder nicht. Erste Analysen hätten zudem gezeigt, dass der MDK bei etwa 86 Prozent der Anträge einen Pflegegrad empfohlen hat.

Bei der TK ist seit der Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der Pflegeversicherung um rund 65 Prozent gegen­über dem Vorjahreszeitraum gestiegen. „Der deutliche Anstieg zeigt großen Bedarf bei denen, die vor der Umstellung noch nicht von Leistungen aus der Pflegeversicherung profitier­ten“, sagte Thomas Ballast, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der TK.